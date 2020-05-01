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Başkan Özdemir’den işçilere 1 Mayıs sürprizi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerinin bayramını kutlayarak hediyelerini verdi.Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerine sürpriz yaptı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerinin bayramını kutlayarak hediyelerini verdi.
Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerine sürpriz yaptı. Başkan Özdemir korona virüs salgını nedeni ile özellikle temizlik işlerinin iş yükünün arttığını belirterek, "Sizlerin çalışmak zorunda kaldığınız bir ortamda bayramınızı kutluyoruz. İnşallah bunun telafisini önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Sizler belediyelerin halk ile ilk temas noktasısınız. Bu yüzden sizlerin hizmetleri bizlerin aynası konumunda. Yapmış olduğunuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizdeki salgının önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların sizlerin omuzlarında büyük yükler var. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece-gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Özdemir işçilere hediyelerini verdi. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt işçiler adına Belediye Başkanı Özdemir’e ziyaretlerinden ve hediyelerinden ötürü teşekkür etti.

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Sabah
05:25
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:39
Yatsı
21:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
Güney Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
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