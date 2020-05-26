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Başkan Özdemir‘den şehit kızına doğum günü sürprizi

SAMSUN HABERLERİ  | 26.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’in kızı 3 yaşındaki Reyyan Öykü’nün doğum günü kutladı.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan 3 yaşına giren Reyyan Öykü doğum gününde ziyaret ederek hediye verdiler ve doğum günü kutladılar.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’in kızı 3 yaşındaki Reyyan Öykü’nün doğum günü kutladı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan 3 yaşına giren Reyyan Öykü doğum gününde ziyaret ederek hediye verdiler ve doğum günü kutladılar. Özdemir ve Kayan ziyarette bir süre şehidin ailesi ile bir süre sohbet ederek Ramazan Bayramı’nı kutladılar.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir “Bu emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmak bizlerin borcudur. Reyyan Öykü kızımızı doğum gününde ziyaret ettik. Onun yüzündeki gülümse bizler için her türlü mutluluktan daha değerli. Bu vesile ile Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.
AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan, “Sizlerin istekleri bizler için birer emirdir. Şehit ailelerimize her zaman kapımız açık. Reyyan Öykü’nün doğum günü kutlarım. Siz değerli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmeti ile muamele etsin” diye konuştu.
Başkan Özdemir’in şehit ailelerine ziyaretleri sonrasında da sürdü. Şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hatırlatmak amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallede yaşayan şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek bayramları kutlandı.
Bundan sonraki bayramların daha güzel ve sağlıklı olması için ülke olarak bu bayramın evlerde geçirildiğini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Tüm şehit ailelerimize bu bayram yalnız bırakmamak adına ziyaretler düzenledik. Tekrar tüm ailelerimize başsağlığı diliyorum. Onlar tabir yerindeyse başımızın tacı. Onlar bizim gururumuz. Bu ülkenin bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğünün temel taşı onlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Onların emanetçilerine sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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