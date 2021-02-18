YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Başkan Özdemir’in Regaip Kandili Kutlama Mesajı

Başkan Özdemir’in Regaip Kandili Kutlama Mesajı

18.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Özdemir’in Regaip Kandili Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi: “İslam âlemi olarak, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.
Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi: “İslam âlemi olarak, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin olması, manevi iklimin dalga dalga yayılması ve birey olarak kendi muhasebemizi yapmak bakımından da son derece önemlidir. Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin müjdecisi olan Regaip Gecesi; Allah’a yapılan ibadet ve duaların kabul edildiği, Mübarek üç ayların başlangıcıdır. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Niğdeli hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni kutluyor, saygılar sunuyorum.’’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Niğde Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
13:00
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Niğde Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Ayşe Nur Eczanesi
Merkez
İkra Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demen: "Terör örgütleri için idam istiyoruz”

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demen: "Terör örgütleri için idam istiyoruz”

Niğde İl Özel İdaresi köy yollarını açtı

Niğde İl Özel İdaresi köy yollarını açtı

Niğde’de karla mücadele ekipleri sahada

Niğde’de karla mücadele ekipleri sahada

Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Karın keyfini çocuklar kayarak çıkardı

Karın keyfini çocuklar kayarak çıkardı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün çizgisinden döndüm"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün çizgisinden döndüm"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.