Başkan Öz’den derman belediyecilik örneği

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede yaşayan bir ailenin kullanılamaz haldeki ev eşyalarını değiştirdi.

Çan ilçesinde yaşam mücadelesi veren bir aile, evlerindeki eşyaların kullanılamaz durum olduğunu ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’den yardım beklediklerini duyurdu. Çağrıyı dikkate alan Başkan Öz, "Ev eşyaları kullanılamaz durumda olan hemşehrimizin talebi ile karşılaştık. Derman belediyecilik anlayışımız gereği bizlere sesini duyuran hemşehrimizin feryadına kulak vererek, tüm ihtiyaçlarını tamamladık. Bugün de yaralarına derman olduğumuz vatandaşımızın evine ziyarette bulunduk. Hemşehrilerimizin yüzündeki mutluluk her şeye değer, bizler sosyal belediyecilik anlayışımız ile her zaman vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ben ve personelim mahalle mahalle gezerek, halkın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Makam belediyeciliği değil, halkın içinde halk ile beraber sorunlara çözüm arıyoruz. Bu durumdan halkımız memnun, bizde halkın içinde olduğumuz için memnunuz" dedi.

