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Başkan Öz’den, üniversite adaylarına destek

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından üniversite adaylarına yönelik ’Üniversite Tercih ve Kariyer Merkezi’ oluşturuldu.06-14 Ağustos tarihleri arası 20.00-23.30 saatlerinde İsmet İnönü Sosyal Tesislerinde oluşturulan merkezde Uzman rehber öğretmenlerin nezaretinde tercih desteği verdiklerini dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Biliyoruz ki korona virüs salgını sürecinde üniversite öğrencisi adaylarımız çok daha fazla stresli.

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından üniversite adaylarına yönelik ’Üniversite Tercih ve Kariyer Merkezi’ oluşturuldu.
06-14 Ağustos tarihleri arası 20.00-23.30 saatlerinde İsmet İnönü Sosyal Tesislerinde oluşturulan merkezde Uzman rehber öğretmenlerin nezaretinde tercih desteği verdiklerini dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Biliyoruz ki korona virüs salgını sürecinde üniversite öğrencisi adaylarımız çok daha fazla stresli. Tercih Merkezimizdeki uzman rehberlerimiz, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden üniversite adaylarımıza yardımcı oluyorlar. Üniversiteye giriş tercih danışmanlığı desteği ile gençlerimizin doğru meslek seçimlerine yardımcı oluyoruz” dedi.

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İmsak
04:35
Sabah
06:13
Öğle
13:25
İkindi
17:15
Akşam
20:27
Yatsı
21:58

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Ertuğrul Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Suzan Eczanesi
Biga
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