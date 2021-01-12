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Başkan Öz’den yüzde 50 kira indirimi müjdesi

12.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Başkan Öz’den yüzde 50 kira indirimi müjdesi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilin problemlerini ele aldıkları grup toplantısında oy birliğiyle kira indirimi kararı aldıklarını müjdeledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilin problemlerini ele aldıkları grup toplantısında oy birliğiyle kira indirimi kararı aldıklarını müjdeledi. Başkan Öz, yapılacak kira indiriminin yüzde 50 olduğunu açıkladı.
Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Kısıtlamalar nedeniyle esnafımız bu süreçten doğrudan etkilenmekte ve ciddi bir mücadele vermektedir. Salgının kontrol altına alınması ve kayıpların en aza indirgenmesi için mecburi olan kısıtlamalar nedeniyle esnafımıza destek vermek istedik." dedi.
2021 yılı boyunca yüzde 50 indirim
Kira indiriminin meclis üyelerinin teklifiyle gündeme geldiğini belirten Başkan Öz, "Başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizin kiraya verdiği yerler var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kiraya verdiği yerlerle en çok gelir sağlayan kurumumuz. Bunu merkez ilçelerimiz olan Yakutiye, Aziziye ve Palandöken belediyelerimiz ile diğer ilçe belediyelerimiz takip ediyor. Grup toplantımızda tüm başkanlarımız esnaftan yana tavır koyarak sürece olumlu katkıda bulundular. Buna göre kiraya verilen yerlerde 2021 yılı boyunca kira bedelinin yarısı alınmayacak. Bu durumda belediyelerimiz tarafından kiraya verilen tüm yerlerde yıl boyunca yüzde 50 kira indirimi yapmış oluyoruz. Alınan kararlar Erzurum genelindeki tüm ilçelerimiz için geçerli olacak." dedi.
Süreci birlik olarak atlatacağız
Dünya ekonomisinin pandemi sebebiyle ciddi bir daralma yaşadığının altını çizen Başkan Öz, "Süper güç kabul edilen ülkelerin bile sağlık ve ekonomik olarak sarsıldığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, AK Parti iktidarının başlattığı kalkınma hamlelerinin doğal bir sonucu olarak salgını güçlü bir şekilde karşıladı. Tüm dünyada sağlık sistemi zaman zaman çökme noktasına gelirken ülkemiz güçlü altyapısıyla vatandaşına güçlü şekilde hizmet etmeye devam etti. Bunda kurduğumuz güçlü sağlık sisteminin yanı sıra hükümetimizce sağlanan ekonomik destekler de önemli rol oynadı. Bugün aldığımız kararla biz de güç durumda bulunan esnafımıza bir nefes alma imkânı sunuyoruz. Çünkü bu süreci ancak birlikte hareket ederek, fedakarlıkta bulunarak ve kurallara azami uyarak yenebiliriz. Bu vesileyle bir kere daha maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Başkan Öz’den yüzde 50 kira indirimi müjdesi

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