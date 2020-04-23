YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Özdoğan çocukların bayramını hediyelerle kutladı

Başkan Özdoğan çocukların bayramını hediyelerle kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli hediyeler ile kutladı.Hacılar Belediyesi Belediye Zabıta aracını süsleyerek ilçe genelinde dolaştırıldığını, bu sayede sokağa çıkamayan çocukların bayramlarını çeşitli hediyeler ile kutladıklarını söyleyen Başkan Özdoğan, bu akşam saat: 21’00’de vatandaşları bayrakları ile balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet ettiklerini ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli hediyeler ile kutladı.
Hacılar Belediyesi Belediye Zabıta aracını süsleyerek ilçe genelinde dolaştırıldığını, bu sayede sokağa çıkamayan çocukların bayramlarını çeşitli hediyeler ile kutladıklarını söyleyen Başkan Özdoğan, bu akşam saat: 21’00’de vatandaşları bayrakları ile balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet ettiklerini ifade etti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;
"23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutlamak adına evlerinde bayramımızı kutlayan yavrularımıza eşlik etmek için süslediğimiz aracımız ilçemizde tüm mahallerimizi dolaştı. 23 Nisan şarkılarını çocuklarımız için çaldı. Biliyorum ki hep beraber olamıyoruz. Biliyorum ki bir araya gelemiyoruz ama bugünler geçici. İnşallah evimizde kalıp bugünleri bu bayramımızı bu şekilde kutlayacağız. Sağlıklı yarınlarda buluşacağız. Biz sizleri seviyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkmışlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da bu manada kutluyorum. Sevinin çocuklar, övünün büyükler diyorum. Evimizde kalıyoruz. Sağlıklı yarınlarda buluşacağız inşallah."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Dargelirliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor

Dargelirliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.