Başkan Özdoğan: "Emlak ve ÇTV ödemeleri devam ediyor"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit ödemelerinin devam ettiğini belirterek 2’nci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım çağrısında bulundu. Başkan Özdoğan ödemeleri belediyeye gelmeden web sitesi üzerinden de yapılabildiğini söyledi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olan vergi yatırma işlemleri, belediye veznelerinden nakit veya kredi kartlarının yanı sıra Hacılar Belediyesi web sitesi https://online.hacilar.bel.tr/ebelediye/ adresinden de ödeme yapılabilecek. Başkan Özdoğan, belediye bünyesinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışan personeli de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özdoğan, alınan vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğünü hatırlatarak; “Emlak Vergisi’nde ikinci taksit dönemimiz başlamış bulunuyor. Vatandaşlarımız 30 Kasım tarihine kadar ikinci taksitlerini ödeyebilecek” diyerek şöyle devam etti; “Geçen hafta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırmayla ilgili yasanında vatandaşlarımıza duyurusunu yapmak istiyoruz. Yıl sonuna kadar yapılanmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize müracaat edebilirler. Bu taksitlendirmelerde 6,9,12,18 taksit ödemeleri yapılacak. İlk ödemenin 2021 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapılmış olması gerekiyor. Bu yapılandırma büyük avantajlar içeriyor. Emlak vergisi borcu olanlar, cezası olan hemşerilerimizin bu yapılandırmadan faydalanmalarını özellikle istirham ediyorum. Belediyemize ödenen vergilerin de ilçemize yol, park ve hizmet olarak döneceğini buradan vatandaşlarımıza bildirmek istiyorum. Vergilerimizi ihmal etmeyelim, İlçemizi daha da güzelleştirelim. Hep birlikte el ele daha güzel bir ilçe oluşturmak için çalışacağız.”

Başkan Özdoğan ayrıca içinde bulunduğumuz günlerde pandemi şartları nedeniyle de gerek belediyemizde gerekse emlak servisimizde tüm hijyen şartlarına azami derece dikkat edildiğini, gelen vatandaşlarımıza hijyenli ortam sağlandığını belirtti. Açıklamaların ardından Başkan Özdoğan kendi emlak vergisini de vezneden yatırdı.

