YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Özdoğan ilçe pazar esnafını ziyaret etti

Başkan Özdoğan ilçe pazar esnafını ziyaret etti

22.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafını ziyaret etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafını ziyaret etti. Pazar yerinde fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyen Özdoğan “Sıraya girmeye gerek yok” rahatça alışverişimizi yapabiliriz dedi.
Hacılar ilçe merkezinde kurulan Pazar yerini ziyaret eden Başkan Özdoğan’a Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyeleri de eşlik etti.
Esnafla sohbet eden Başkan Özdoğan vatandaş ve esnafın taleplerini de yerinde dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Özdoğan alışverişini de yine pazar esnafından yaptı. Fiyatların çok uygun olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan şöyle konuştu:
“İlçemizin pazar yerini ve esnaflarını ilçe başkanımız Ahmet Övüç ve meclis üyelerimizle birlikte gezerek sohbet etme imkanı bulduk. Biz bu vesile ile fiyat ve kalite kontrolü de yaptık.’’
Başkan Özdoğan, “Allah’a hamd olsun güzel memleketimizde güzel ilçemizde çok güzel ürünlerimiz var. Patates, soğan, elma ve portakalımız uygun fiyatta kaliteli bir şekilde olduğunu tespit ettik’’ dedi.
Başkan Özdoğan ayrıca gerek bakliyat gerekse yumurta fiyatlarında düşüş olduğunu da gözlemlediklerini söyleyerek meyve ve sebze fiyatlarında herhangi bir fiyat artışının olmadığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

‘Sporcu Fabrikası’ adım adım ilerliyor

Kocasinan’da ihtiyaç sahibi ailelerin soğuk kış gününde gönülleri ısındı

Kocasinan’da ihtiyaç sahibi ailelerin soğuk kış gününde gönülleri ısındı

OSB Teknik Koleji Bolu’da

OSB Teknik Koleji Bolu’da

Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında İYİ Parti yönetim kurulu bilgilendirdi

Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında İYİ Parti yönetim kurulu bilgilendirdi

Ramazan Civelek ve Melih Okutan takıma katıldı

Ramazan Civelek ve Melih Okutan takıma katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.