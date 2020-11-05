Başkan Özdoğan, "İlçemizin manda yoğurdunu tadan bu lezzete abone olacak"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen, Yöresel Ürünler Günleri fuarını gezdi. Hacılar belediyesi tarafından açılan standı ziyaret eden Başkan Özdoğan “ilçemizin manda yoğurdunu tadan bu lezzete abone olacak” dedi.

Sun Fuarcılık tarafından 3 Kasım itibari ile açılan fuar, 8 Kasım’da son bulacak. Fuar alanını ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı’dan fuar hakkında bilgiler aldı.

Hacılar Belediyesine ait standı da ziyaret eden Başkan Özdoğan burada yaptığı açıklamada şehrimizde kurulan Yöresel Ürünler Günleri fuarına tüm hemşerilerimizi davet ederek şöyle konuştu.

"Şehrimizde kurulan Yöresel Ürünler Günleri fuarına tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Fuarımız Kayserimize hayırlı olsun. 3-8 Kasım tarihleri arasında tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Bizde Hacılar ilçesi olarak ilçemize ait ürünlerin tanıtımını sık sık yapmaktayız, bu günde burada Sun Fuarcılık tarafından belediyemize belirlenen alanda, geçen aylarda üretime başlayan süt işleme merkezi ile birlikte faaliyetini hızlandıran manda yoğurdumuzu, mandam yoğurdu adı altında peynir ve kaymağımızı da burada vatandaşlarımıza hem tanıtma, hem de tattırma imkanı bulduk." dedi. Başkan Özdoğan ayrıca “Şunu iddia ediyoruz, inşallah vatandaşlarımız bu güzel tadı aldıktan sonra bu lezzete abone olacaklar" diyerek fuar alanında her türlü pandemi kurallarına riayet edildiğini belirtip "Gönül rahatlığıyla ziyaret edilebilir, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Özdoğan fuar alanında bulunan diğer stantları da gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuara 40 şehirden 80 ayrı firma gelerek, yöresel gıda ve ürünlerini tanıtıyor. 3 Kasım itibari ile açılan fuar, 8 Kasım’da son bulacak.

