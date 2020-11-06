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Başkan Özdoğan’dan koronavirüs denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ilçede COVID-19 denetimi yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ilçede COVID-19 denetimi yaptı. Esnafları tek tek gezen Başkan Özdoğan, "Hacılar ilçe halkının maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu belirterek tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçe halkını ve esnafı ziyaret eden Başkan Özdoğan, Zabıta Müdürü Naci Kış ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Esnaflarla sohbet eden Başkan Özdoğan, ilçe halkının kurallara riayet ettiğini belirtti. Hacılar ilçe sınırları içerisinde COVID-19 pandemisine yönelik tedbirlerin sık sık sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında ilçemizde maske, mesafe ve hijyen denetimimizi gerçekleştirdik. Denetimlerde esnafımızı da ziyaret ederek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. İlçemizde yaptığımız denetimde vatandaşların ve esnafların kuralara uyduğunu gördük. Özellikle maskelerin her zaman takılı olması bizleri memnun etti." Başkan Özdoğan ayrıca; "Gıda sektöründeki esnaflarımızın da hijyen kurallarına uyması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.
Başkan Özdoğan esnafa ve vatandaşa yaklaşan kış öncesinde yaptığı hatırlatmada maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi.

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