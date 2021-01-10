YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"

Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"

10.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"

Eskişehir özelinde ihracat rakamlarında havacılık sektöründe yaşanan problemlerin etkisinin görüldüğünü belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir’in geçtiğimiz yılın Aralık ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11’lik artışla 97,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “2020’de çok yoğun olarak yaşadığımız salgının etkisiyle ihracatımızda bu durumdan olumsuz etkilendi.

Eskişehir özelinde ihracat rakamlarında havacılık sektöründe yaşanan problemlerin etkisinin görüldüğünü belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir’in geçtiğimiz yılın Aralık ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11’lik artışla 97,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “2020’de çok yoğun olarak yaşadığımız salgının etkisiyle ihracatımızda bu durumdan olumsuz etkilendi. 2020’nin son ayında ihracatta bir miktar artış kaydettik. Ancak yıllık bazda ihracatımıza baktığımızda 2019 yılının Aralık ayında 105,4 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının Aralık ayında yüzde 8’lik bir azalma meydana geldiğini görmekteyiz” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından açıklanan ihracat verileri hakkında konuşan Özeçoğlu, Eskişehir’in ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi. Yıllık veriler incelendiğinde 2019 yılında 1.15 milyar dolar olan Eskişehir toplam ihracatının 2020 yılında 935,3 milyon dolara gerilediğine değinen Özeçoğlu, “Yine dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 18’lik bir kayıp söz konusu. Bu gerilemede salgının etkileriyle birlikte özellikle havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerde de önemli bir rol oynamakta” diye konuştu.
İhracat rakamlarına dünya genelinde yaşanan salgının etkilerinin olduğunu hatırlatan Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklediklerini de işaret etti.
Tüm gelişmelere karşın Oda olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, arttırılması için projeler oluşturduklarına belirten Özeçoğlu, “Pandemi süresince online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdik. Üyelerimizin rekabet gücünü artıracak özel projeleri devreye alma çalışmalarımız sürüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Bal Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
100120210830110120210830nobetci
Bal Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
100120210830110120210830nobetci
Bal Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
100120210830110120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Üreticilere finansman desteği

Üreticilere finansman desteği

Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir’in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”

Kaymakam Önal’dan: "Eskişehir’in güçlü bir sanayisi ve OSB’si var”

Uyuşturucu operasyonların 4 gözaltı

Uyuşturucu operasyonların 4 gözaltı

Kazım Kurt’tan ’10 Ocak’ mesajı

Kazım Kurt’tan ’10 Ocak’ mesajı

Tepebaşı’nda zor durumdaki esnafa destek

Tepebaşı’nda zor durumdaki esnafa destek

Başkan Kurt: “Sendika konusunda tarafsızız”

Başkan Kurt: “Sendika konusunda tarafsızız”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.