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Başkan Özel’den gurbetçiye ‘Gelmeyin’ çağrısı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 23.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Mutlu Özel, Türkiye’de etkisini artıran koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle memleket özlemi çeken hemşehrilerine "gelmeyin" çağrısı yaptı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile memleket özlemi çeken hemşehrilerine seslenen Özel, köylerde özellikle yaşlı nüfusun fazla olduğunu belirterek, bahar mevsimiyle birlikte erkenden memleketine dönmek isteyen gurbetçilere "Gelmeyin" dedi.Başkan Özel, “Memleket özlemi çektiğinizi, her sene olduğu gibi bu sene de gelmek için şu sıralar hazırlık yaptığınızı tahmin ediyoruz.

Başkan Özel’den gurbetçiye ‘Gelmeyin’ çağrısı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Mutlu Özel, Türkiye’de etkisini artıran koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle memleket özlemi çeken hemşehrilerine "gelmeyin" çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile memleket özlemi çeken hemşehrilerine seslenen Özel, köylerde özellikle yaşlı nüfusun fazla olduğunu belirterek, bahar mevsimiyle birlikte erkenden memleketine dönmek isteyen gurbetçilere "Gelmeyin" dedi.
Başkan Özel, “Memleket özlemi çektiğinizi, her sene olduğu gibi bu sene de gelmek için şu sıralar hazırlık yaptığınızı tahmin ediyoruz. Lakin içinde bulunduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Tüm dünya gibi bizlerde korona virüsü ile savaşıyoruz. En büyük tedbir ve önlem evlerden çıkmamak ve seyahat etmemek. Sizlerden ricam memleketinize gelmeyi hem sizin sağlığınız hem memleketimizdeki özellikle yaşlı kesimimizin sağlığı için bir müddet erteleme hassasiyetini göstermenizdir. Sizleri ve sılaya olan özleminizi inanın anlıyorum ama hepimizin bildiği gibi her şeyin başı sağlık. Memleketimizde özellikle köylerde yaşlı nüfusumuz çok fazla. Lütfen bulunduğunuz şehirden memlekete gelmek için acele etmeyelim. Böyle bir zamanda hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum. En kısa zamanda bunu da atlatıp hep birlikte memleketimizde güzel günler geçirmek temennisi ile” diye konuştu.

Başkan Özel’den gurbetçiye ‘Gelmeyin’ çağrısı

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