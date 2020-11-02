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Başkan Özgan: "Hedefimiz yenilenmedik yol bırakmamak"

ADANA HABERLERİ  | 02.11.2020 16:27 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye şantiye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Karacaoğlan, Türkeli, Ağlıboğaz, Şevkiye ve Güneri mahallerinde mıcır asfalt serme ve yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Akarca, Karacaoğlan ve Cumhuriyet mahallerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye şantiye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Karacaoğlan, Türkeli, Ağlıboğaz, Şevkiye ve Güneri mahallerinde mıcır asfalt serme ve yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Akarca, Karacaoğlan ve Cumhuriyet mahallerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Akarca Mahallesinde yol kumlama ve düzeltme işini gerçekleştiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Kumlugöl ve 2107 Sokakta, Karacaoğlan Mahallesi, Erik, Aki, Ayaz, Manolya, 11045 ve 11046 sokaklarda mıcır asfalt serme çalışmalarını tamamlandı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, “Birçok mahallemizde yol asfaltlama çalışmaları başlattık. Birçok sokakta mıcır asfalt serme işlemi yapacağız, ihtiyacın ve kullanımın çok olduğu yollarda çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Elimizdeki imkanların, makinelerin tamamını kullanıyoruz. Yenilenmedik yol bırakmamak hedefimiz” dedi.

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