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Başkan Özgan’dan Kozanspor’a tam destek

06.02.2021 08:37 | Son Güncelleme:
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Başkan Özgan’dan Kozanspor’a tam destek

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, TFF 3.Lig temsilcisi olan Kozan Spor’un kombine hatıra biletini alarak destekte bulundu.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan’ı 3.ligde temsil eden kulübün yetkilileri, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları Başkan Özgan ile paylaştı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, TFF 3.Lig temsilcisi olan Kozan Spor’un kombine hatıra biletini alarak destekte bulundu.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan’ı 3.ligde temsil eden kulübün yetkilileri, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları Başkan Özgan ile paylaştı. Kozansporlu yöneticiler, yaşanılan bu zorlu süreçte takıma can suyu olması için hatıra kombine biletler bastırarak bu biletleri Kozanspor’a gönül veren, takımı için sorumluluk hisseden Kozanlılara sattıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Kazım Özgan, hatıra bilet uygulamasının, bu şartlar altında akıllıca bir uygulama olduğunu belirterek, “Kozanspor, ilçemizin birleştirici unsurlarından birisi. Bence gücü yeten, yettiği kadar bu biletlerden almalı. Takım hepimizin takımı ismi de Kozanspor, bence küsmeden, darılmadan, sporu siyasetten soyutlayarak herkes desteğini göstermeli. İyi bir Kozanlıya yakışan da bence bu” sözleriyle Kozanspor’a destek için çağrıda bulundu.
Kozanspor Kulüp başkan Yusuf Sağlam da Başkan Özgan’a teşekkür ederek, “Başkanımız Kozanspor’a her zaman destek oldu ve olmayı da sürdürüyor bu da bize hem güç hem de mutluluk veriyor” sözleri ile duygularını dile getirdi.
Kozanspora her fırsatta destek veren Başkan Özgan, sohbetin ardından 150 adet hatıra bileti aldı.

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