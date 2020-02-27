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Başkan Özgür Yıldırım: "Sağlık çalışanlarını hedef gösteriyorsunuz"

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisinde bazı fotoğrafların yayınlanmasına tepki göstererek, "Sağlıkta şiddetle mücadele edilmesi gerekirken sağlık çalışanlarını hedef gösteriyorsunuz" dedi.Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, beraberindeki heyet ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisini gezdi.

Başkan Özgür Yıldırım: "Sağlık çalışanlarını hedef gösteriyorsunuz"

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisinde bazı fotoğrafların yayınlanmasına tepki göstererek, "Sağlıkta şiddetle mücadele edilmesi gerekirken sağlık çalışanlarını hedef gösteriyorsunuz" dedi.
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, beraberindeki heyet ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisini gezdi. Acil servis çalışanlarına çiçek ve baklava dağıtan Yıldırım, yapılan bazı haberlere tepki gösterdi.
Yayınlanan bir fotoğrafla sağlık çalışanlarının hedef gösterildiğini aktaran Yıldırım, "Başta tüm Türkiye de olmak üzere İzmir’de de personel eksikliğinden kaynaklanan iş yükü fazlalığı vardır. İş yükü ortadayken, özellikle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde fedakarca çalışan arkadaşlarımızı hedef alarak, itibarsızlaştırmak ne sendikalara ne de başkan olarak ortada gezenlere yakışmamaktadır. Sahayı bilmediklerinden olsa gerek özellikle acil servis başta olmak üzere sağlık bakım hizmetinde hiç çalışmayanların yorum yapması ve emekten bahsetmeleri anlamsızdır. Her türlü şiddete maruz kaldıkları yetmezmiş gibi ve tüm sivil toplum kuruluşları topyekûn sağlıkta şiddetle mücadele etmeye çalıştığı dönemde algı operasyonu yapılarak kullanılan fotoğrafların amacı hasta ve hasta yakınlarını tahrik etmektir. Sağlıkta şiddetle mücadele edilmesi gerekirken sağlık çalışanlarını hedef gösteriyorsunuz" dedi.
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisinden yayınlanan bir fotoğrafta, acil serviste bazı personellerin telefonla oynadığı, personelin yetersiz kaldığı ve hastalarla ilgilenmediği iddia edilmişti.

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