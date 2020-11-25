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Başkan Özkan Altun: "Sanayi sitesi esnafların taşınması için hazır hale geldi"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 09:02 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Küçük Sanayi Sitesinde asfaltlama ve bariyer çalışmaların tamamlandığını, sanayi sitesinin kullanıma hazır hale geldiğini ifade etti.Belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Uzun yıllar boyunca hepimizin konuştuğu, hayalini kurduğumuz küçük sanayi sitemiz esnaflarımızın taşınması için hazır hale geldi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Küçük Sanayi Sitesinde asfaltlama ve bariyer çalışmaların tamamlandığını, sanayi sitesinin kullanıma hazır hale geldiğini ifade etti.
Belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Uzun yıllar boyunca hepimizin konuştuğu, hayalini kurduğumuz küçük sanayi sitemiz esnaflarımızın taşınması için hazır hale geldi. Alt ve üst yapısı biten sanayi sitemizde yaptığımız asfaltlama ve bariyer işlemleri ile buradaki çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek sanayi sitemizde küçük ölçekli imalat, otomotiv tamir ve bakımıyla ilgili sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza günün gereksinimlerine uygun modern, teknik şartlara uygun birer işyeri sağlamış olduk. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında en başından bugüne kadar emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İlçede faaliyet gösteren esnaflar ve vatandaşlar da tamamlanan sanayi sitesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek Başkan Altun ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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