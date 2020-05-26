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Başkan Özkan, bayramda da boş durmadı

BURSA HABERLERİ  | 26.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bayram günlerini ilçenin yazlık tatil bölgesi Yeniköy’de değerlendirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bayram günlerini ilçenin yazlık tatil bölgesi Yeniköy’de değerlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca, bir yandan kontrollü şekilde belediyenin bölgedeki hizmetlerini yerinde değerlendiren Özkan, bir yandan da balkonlardaki vatandaşlar ve 65 yaş üstü izinlilerle, sosyal mesafeyi koruyarak sohbet edip bayramlaştı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pandemi nedeniyle bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı’nı, ilçenin yazlık tatil bölgesi Yeniköy’de değerlendirdi.
Bursa’nın incisi konumunda olan ve Ihlamur Ormanları ile Longoz Ormanları arasında, Marmara Denizi kıyısında bulunan Yeniköy, her yıl on binlerce vatandaşın adresi oluyor.
Özkan, bayram boyunca sürekli olarak Yeniköy ve Malkara’da denetimlerde bulundu. Zaman zaman daire müdürlerinin de eşlik ettiği kontrollerde, bölgede yapılan hizmetler de yerinde değerlendirildi.
Vatandaşlardan Özkan’a ilgi
Başkan Özkan, tüm kontrollerini yürüyerek yaparken yolda denk geldiği 65 yaş üstü izinli vatandaşlarla ve balkonlarında bulunan yazlıkçılarla da sosyal mesafeyi koruyarak bol bol sohbet edip, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.
Başkan Ali Özkan, “Ramazan Bayramı’nı ilçemizin güzide tatil beldesi Yeniköy’de değerlendirdik. Bir yandan belediyemizin hizmetlerini daha sıkı kontrol etme imkânı bulurken, bir yandan da buradaki yazlıkçılarımızla bayramlaşma ve sohbet etme imkânı bulduk. Kendilerinin talep ve önerilerini dinledik. Umuyorum ki bu pandemi kısa sürede sona erer ve bizler eski neşeli günlerimize, sokaklarımız da cıvıl cıvıl hallerine geri döner” diye konuştu.

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