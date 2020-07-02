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Başkan Özkan, CHP’li gençleri ağırladı

BURSA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Renk ve Başkan Yardımcısı Atakan Çetin’i makamında ağırladı.

Başkan Özkan, CHP’li gençleri ağırladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Renk ve Başkan Yardımcısı Atakan Çetin’i makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede, Karacabey’de gençlerin talepleri ve beklentileri üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Görüşmede, gençlerin Karacabey’le ilgili talep ve beklentileri gündeme getirilirken, Başkan Özkan da göreve geldiği günden bu yana ‘geleceğimiz’ olan gençlerin hem sosyal hem de ekonomik anlamda kendilerini mutlu hissetmeleri için gençlere yönelik pek çok projeye imza attıklarını, atmaya da devam edeceklerini kaydetti.
Özellikle gençlerin girişimcilik ufkunu açacak projelere vesporla yetişen nesiller hedefine yönelik sonuç odaklı çalışmalara imza attıklarını anımsatan Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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