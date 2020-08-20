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Başkan Özlü belediye başkanları toplantısına katıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 20.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Yerel Yönetimler Teşkilat Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
AK Partili belediye başkanının hazır bulunduğu değerlendirme toplantısında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilatların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de belediye hizmetlerinin Pandemi süreci sonrasında da büyük bir titizlikle devam edeceğini aktararak “Düzce Belediyesi başarıyla yönettiği Pandemi sürecinde en büyük desteği vatandaşlarımızın maske ihtiyacında göstermiştir. Kısıtlamaların ve sosyal yaşamın en sınırlı olduğu günlerde belediye olarak her platformda vatandaşlarımıza hizmet vermek için var gücümüzle ve kendi imkanlarımızla çalıştık. Aynı anlayış ve hassasiyetle hem maske üretimimize devam ediyor hem de sosyal yaşamda belediyemize gelen her talebi karşılamaya gayret gösteriyoruz. AK Parti belediyecilikte kendini kanıtlamış bir markadır. 19 yıllık tecrübe ile yerel yönetimlerin başarısı bu durumun en güzel kanıtıdır. Bu vesile ile tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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