YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınkent Mahallesi Cemiyet Sokak ile Işıl Sokak’ta yapılan çalışmaları yerince inceledi.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç sürücülerinin daha güvenli ulaşımı için Başiskele’nin dört bir köşesinde yol bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınkent Mahallesi Cemiyet Sokak ile Işıl Sokak’ta yapılan çalışmaları yerince inceledi.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç sürücülerinin daha güvenli ulaşımı için Başiskele’nin dört bir köşesinde yol bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların talepleri ve planlanan çalışmalar dahilinde son olarak Altınkent Mahallesi Cemiyet Sokak ile Işıl Sokak’ın kilitli parke taşı döşeme çalışmaları belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda kısa bir süre içerinde tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.
İlçede yapılan çalışmaları yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Cemiyet ve Işıl Sokak’taki incelemelerin ardından çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü yaptığı açıklamada, “Yeni imara açılan yollarımızın alt yapı çalışmaları da tamamlandıktan sonra Başiskeleli hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ilçemize uzun ömürlü yeni yollar kazandırıyoruz. Ülkece zorlu bir süreç yaşasak da vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için canla başla, aşkla durmaksızın çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarımızın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
22:03

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Banu Eczanesi
Korfez
Can Eczanesi
Kartepe
Çınar Eczanesi
Izmit
Hatice Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Park Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor

Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.