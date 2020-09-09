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Başkan Özlü “Central park havası Düzce’de esecek”

DÜZCE HABERLERİ  | 09.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Düzce’nin çehresini değiştirecek, bölgenin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi birinci etap alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Düzce’nin çehresini değiştirecek, bölgenin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi birinci etap alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alandaki tek betonarme yapı olan Millet Kıraathanesinin temel atma işlemi yapıldı.
Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapımına başlanan Millet Bahçesi 1. Etap inşaatında gözle görülür yol kat edildi. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün yakinen takip ettiği çalışmalar kapsamında etrafı çevrilen alandan hava görüntüleri alındı. Görüntülerde parkın Kuzey tarafında planlanan Millet Kıraathanesi ve Su Deposu alanlarının temel atma işleminin tamamlandığı görüldü. Proje içindeki tek betonarme yapı olan Kıraathanenin kaba inşaat çalışmalarının ise Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Aynı zamanda müteahhit firma, proje alanındaki yürüyüş yolu, aktivite parkı ve yeşil alan kısımlarının ise alt yapı sistemleri; kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlanması sonrası yapımına başlayacaklarını açıkladı. Alt yapı sistemlerinin de tamamlanması ile birlikte mevcut projede yer alan donatıların yerleştirilmesi ile yaklaşık 27 bin Metrekare büyüklüğündeki yeşil alan Düzcelilerin hizmetine sunulacak.
Projeyi yakından takip eden Başkan Özlü, Millet Bahçesi Projesinin zamanında tamamlanacağına dikkat çekerek “kamuoyunda dolaşan asılsız iddialar var. Bu iddialar doğru değil, TOKİ eliyle yürütülen bu çalışma ciddi bir yatırımdır. Burası tamamlandığında Düzce’nin merkezi çok farklı bir çehre kazanacak. Avrupa’da şehirlere kimlik olmuş park ve yeşil alanlar var, aynı anlayış Düzce’de de etkili olacak. Central Park nasılsa Millet Bahçesi 1. Etap da Düzceliler için öyle karşılık bulacak. Kentleşmede ulusal mimari seferberliğimizin simgesi olan ve nefes alan şehirler felsefesi ile de uyumlu milletin bahçelerini vatandaşımıza sunmak için bu projeden sonra stadyumu da kaldırarak o alana da 2. etap projemizi inşa edeceğiz” dedi.

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