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Başkan Özlü, "Geleceği gençler tesis edecek"

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

Lise öğrencileri ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, " Geleceği gençler tesis edecek" dedi.Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerle Başbaşa" programlarıyla liseli gençlerin görüş ve önerilerini alarak fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Özlü, "Geleceği gençler tesis edecek"

Lise öğrencileri ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, " Geleceği gençler tesis edecek" dedi.
Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerle Başbaşa" programlarıyla liseli gençlerin görüş ve önerilerini alarak fikir alışverişinde bulundu. Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Özlü, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. İnteraktif geçen programda Başkan Özlü, "Başiskelemiz’in doğal dokusunu koruyarak ilçemizde şehirleşmeyi yüzde 27’de tutmaya çalışıyoruz. Kentimizi fazla imara açmayacağız. Başiskelemiz yaklaşık 209 kilometrekarelik bir alan. Bu alanda yapılaşmanın yüzde 27’sini geçmeyecek şekilde plan ve programlarımızı yapıyoruz. İki bölgemizde yeni turizm imarları yapacağız. Turizm potansiyelimizi arttırmak için bu çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarımızın da turizmimize büyük katkı sağlayacağın düşünüyoruz" dedi.
Başkan Özlü, "Ben ve ekibimle birlikte gece gündüz demeden sizler için çalışıyoruz. Hepiniz bizim kardeşlerimizsiniz. Bizim ile iletişim kurun. Bizlere sorunlarınızı anlatın. Sizler bizim bu kentteki gözümüz, kulağımızsınız. Çünkü geleceği sizler tesis edeceksiniz" diye konuştu.
Başkan Özlü ayrıca sosyal medya hesabından kendisini takip eden 25 öğrenci arasından çekiliş yaparak 3 öğrenciye hediye gönderdi. Program sonunda Başkan Özlü, gençlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Başkan Özlü,

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