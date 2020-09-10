Başkan Özlü gençleri sağlık için pedal çevirmeye davet ediyor

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tüm gençleri bisiklet turuna davet ediyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesiyle 12 Eylül günü saat 09.30’da Başiskele Belediyesi hizmet binası önünden başlayacak gerçekleşen organizasyona tüm geçnçleri davet etti.

Başkan Özlü “ Kontrollü Sosyal Hayat döneminde sağlık tedbirleri kapsamında iyice hareketsizleştiğimiz bu günlerde sağlığa hep birlikte pedal çeviriyor,15 yaş üstü tüm gençlerimizi bisiklet turuna davet ediyorum. Haydi gençler bisikletinizi alın, sağlık hareketimize katılın” dedi.

Herkesin kendi bisikleti ile katılım sağlayacağı organizasyon saat 9.30’da Barbaros Mahallesi, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde bulunan Başiskele Belediyesi hizmet binası önünden başlayacak, Pınar Caddesi boyunca devam edecek olup Başiskele Sahili’nde son bulacak. Parkur boyunca tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağı bisiklet turu 4 km sürecek.Organizasyon maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşecek. Katılımcı gençler kendi bisikletleri ile katılacağı gibi maske, kask gibi her türlü güvenlik tedbirlerini de kendileri almış olacak.

