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Başkan Özlü halkla iç içe olmaya devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, halkla iç içe olarak ilçeyi birlikte yönetmeye devam ediyor.Hemşerileriyle bir araya gelmeye ve halkla iç içe olmaya büyük özen gösteren Başkan Yasin Özlü, korona virüs salgını sonrası yaşadığımız kontrollü sosyal hayat döneminde de sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşlarla buluşuyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, halkla iç içe olarak ilçeyi birlikte yönetmeye devam ediyor.
Hemşerileriyle bir araya gelmeye ve halkla iç içe olmaya büyük özen gösteren Başkan Yasin Özlü, korona virüs salgını sonrası yaşadığımız kontrollü sosyal hayat döneminde de sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşlarla buluşuyor. Başiskele Belediyesi’ni halkla birlikte yönetim modeliyle, ilçede yapılan güzel işlerde hemşerilerinin fikrini alarak hareket eden Başkan Mehmet Yasin Özlü, esnaf ziyareti yapıyor, kıraathanelere giderek komşularıyla çay sohbeti yapıyor, düğün cemiyetlerine katılarak gençlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak oluyor. Bazen Başiskele Sahili’nde hemşerileriyle deniz havası alan, Başkan Özlü, bazen de ilçenin köylerinde komşularının tarla bahçe işlerine yardımcı oluyor. Her vatandaş ziyaretinde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not alan Başkan, hızlıca çözüm önerileri buluyor.

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