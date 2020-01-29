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Başkan Özlü hastaları ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 29.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Özel Çağsu Hastanesinde protokol imza törenine katıldıktan sonra hastaları ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce Özel Çağsu Hastanesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir ile birlikte hastaları ziyaret etti. Düzce Belediyesi çalışanları için hazırlanan protokolün imza töreninin ardından hastaneyi gezen Başkan Özlü, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yarı yıl tatilini fırsat bilerek çocuklarını sünnet ettiren ailelerle de görüşen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü çocuklarla yakından ilgilenirken ailelerin talep ve önerilerini de dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane çalışanları da kısa süre sohbet eden Başkan Özlü, Çağsu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir ve hastane yöneticilerine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

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