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Başkan Özlü izciler ile birlikte temizlik yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, izcilik kulüpleriyle birlikte Serindere Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yaparak gezdikleri yerde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.Başiskele Belediyesi öncülüğünde Kocaeli İzci Kulüpleri’nin katılımıyla Pazar sabahı Serindere Kanyonu’nda bir araya gelen izciler, Başkan Yasin Özlü ile birlikte doğal güzelliklerin arasında hem doğa yürüyüşü yaptılar hem de bilinçsizce yerlere atılan atıkları topladılar.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, izcilik kulüpleriyle birlikte Serindere Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yaparak gezdikleri yerde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.
Başiskele Belediyesi öncülüğünde Kocaeli İzci Kulüpleri’nin katılımıyla Pazar sabahı Serindere Kanyonu’nda bir araya gelen izciler, Başkan Yasin Özlü ile birlikte doğal güzelliklerin arasında hem doğa yürüyüşü yaptılar hem de bilinçsizce yerlere atılan atıkları topladılar. Doğal hayatın korunması için gönüllü olarak çöp toplama etkinliğine katılan izciler, yürüyüş güzergahlarındaki çöpleri teker teker çöp poşetlerine topladılar. Daha sonra toplanan çöpler Başiskele Belediyesi’nin çöp taksi aracıyla taşındı.
Etkinlik hakkında konuşan Başkan Özlü, “Burası piknik yapanların güzel zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri. Fakat bu dere kenarında, bu doğa harikası kanyonumuzda piknik yapan misafirlerimizin çevreye bıraktıkları çöpler, bir doğasever insan olarak bizleri üzüyor ve rahatsız ediyor. Buralar her gün temizlik yapılması zor olan yerler. Şu anda biz Serindere köyümüzün üst taraflarındayız, derenin olduğu yerdeyiz. Bugün izci kardeşlerimiz ile hem yürüyüş yaptık hem de yerlere atılan çöpleri ve doğamızı kirleten her türlü atıkları temizledik. Bugün bizleri yalnız bırakmayıp bizlere destek veren Kocaeli izcilerine teşekkür ederim” dedi.
Vatandaşların doğal güzellikleri koruması ve çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve insanlarda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Özlü, “İnşallah bundan sonraki süreçte Allah’ın bize bahşettiği bu güzellikleri koruma hususunda vatandaşlarımızın daha dikkatli ve bilinçli olmasını istiyoruz. Biz Başiskele Belediyesi olarak burada çöpleri belirli aralıkla topluyorduk. Fakat bu kültür olarak yerleşmeli. Piknik yaptığımız yerlerin mıntıka temizliğini vatandaşlarımız yaparsa çevremizi daha iyi korumuş oluruz. Burası sadece kamunun, muhtarlarımızın gayreti ile temiz kalmaz. Buraya gelen herkes bu konuya dikkat ederse aynı dün buraları bize güzel bir şekilde bırakan büyüklerimiz gibi, biz de bu güzel doğayı yarın gelecek olan nesillerimiz bırakmalıyız. Bu bizim insanlık görevimiz. Bugün bizlere destek veren doğa aşığı izci kardeşlerimizler ile kanyonumuzu tertemiz yaptık. Kendilerine tekrar gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Doğayı temizlemenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan izciler de düzenlenen etkinlik dolayısıyla Başkan Özlü’ye teşekkürlerini ilettiler.

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