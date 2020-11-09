Başkan Özlü “Konuralp pirinçte de marka olacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp pirincinin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılarak kente ve üreticiye katma değer sağlanması için gereken tüm çabanın yapılacağını belirterek, “Konuralp pirincimizi marka yapacağız” dedi.

Çeltik Kapasite Artış Projesi kapsamında Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve Düzce Ovası Sulama Birliği, Konuralp pirincini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Düzce Belediyesi önünde tanıtım stantları kurdu. Üreticilerin açtığı stantları ziyaret eden ve üreticilerle sohbet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Konuralp pirincinin tanıtılması ve daha geniş bir alanda üretilmesi için tüm imkânlar sağlanacak” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Tarih ile tarımı bir araya getireceğiz. Antik Kentimizin olduğu Konuralp’de Osmanlı Saraylarında lezzeti ile kullanılan Konuralp pirincini de tüm Türkiye’ye duyuracağız. Marka haline geleceğiz. Biz zaten Antik Tiyatro’muzun kazı çalışmalarını görmeye gelen ziyaretçilerimize Konuralp pirincinden yapılan pilavımızı ikram ediyoruz. Bundan sonra da ürünümüzün tanıtımı ve satış pazarlama alanında desteğimiz olacak” diye konuştu.