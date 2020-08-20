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Başkan Özlü "Laf değil, icraat üretiyoruz"

DÜZCE HABERLERİ  | 20.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Başkan Özlü "Laf değil, icraat üretiyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ankara’da Düzce için temaslarda bulunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Özlü, Kalkınma Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek Düzce’de yapılması planlanan projeler ile ilgili görüştü.
Düzce’nin önemli projelerini hayata geçirmek için düğmeye basan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ankara’da 61, 62 ve 64. Hükümette Kalkınma Bakanlığı yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile görüştü. Görüşmede Düzce’de yapılan çalışmalar ve yapımı kısa sürede başlayacak büyük projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Düzce’nin imajı ve yakın gelecekte ortaya koyacağı büyüme ivmesinden de söz eden Özlü ziyaret hakkında yaptığı açıklamada; “Kıymetli Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ederek Düzce’de yaptığımız ve yapmayı planladığımız projeler konusunda istişare etme fırsatı bulduk. Düzce’nin yakaladığı yükseliş grafiği yukarıya doğru devam edecek, bunun için projelerimizi yapacağız, yeni fikirler geliştireceğiz. Her şey Düzce’miz için” dedi.

“DSİ ile işbirliğimiz devam edecek”
Ankara ziyaretleri kapsamında DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile de görüşen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iki kurum arasında iş birliği içinde yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade ederek; “DSİ ile halihazırda Asarsuyu Deresi temizlik çalışmasını yaptık, şimdi aynı şekilde Karaca Deresi temizliğine başlıyoruz. Düzce’nin su sorunu ve altyapı eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için hazır olan projemizin hızla bitirilmesi için birlikte çalışacağız. Bu vesile ile genel müdürümüze ve personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Özlü, Ankara ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de düzenli olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ile devam edecek.

Başkan Özlü

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