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Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı M.

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Liselere Giriş Sınavı’nda Türkiye Birincisi olan Burak Bera Özbay’ı belediyede ağırlayarak kendisini ödüllendirdi.
Eğitime ve gelecek nesile büyük önem veren Başkan M. Yasin Özlü, eğitimdeki başarıları ödüllendiriyor. Başiskele’de ikamet eden Necip Fazıl Kısakürek Orta Okulu öğrencisi Burak Bera Özbay, babası Ahmet Özbay ile birlikte belediyeye gelerek Başkan Özlü’yü ziyaret ederek sevincini paylaştı. Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencisi de olan Burak Özbay ziyarette Başkan M. Yasin Özlü’ye teşekkür ederek, başarısında Çocuk Üniversitesi’nin de çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.
Ziyarette konuşan Başkan Özlü, “Bize bu büyük gururu yaşatan Başiskeleli Burak kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İlçemize bu onuru yaşatan kardeşimize, ailesine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz” diyerek başarılı öğrenciye kitap ve kol saati hediye ederek kendisini ödüllendirdi.

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

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