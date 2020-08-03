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Başkan Özlü, mahallelere bayram ziyareti gerçekleştirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü Kurban Bayramı süresince Başiskele’nin birçok mahallesinde komşularıyla buluşar ak maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı’nda cami bahçeleri, kahvehaneler, ortak alanlarda esnaf ve hemşehrilerini ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü Kurban Bayramı süresince Başiskele’nin birçok mahallesinde komşularıyla buluşar ak maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı’nda cami bahçeleri, kahvehaneler, ortak alanlarda esnaf ve hemşehrilerini ziyaret etti. Her ziyarette bu dönemi en hızlı şekilde atlatmak için tedbirlerin büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Özlü, bu hassasiyete azami özen gösterilmesi konusunda vatandaşlara gerekli uyarılarda da bulundu. Başiskele’de güzel işler yapmanın heyecanı ile hizmet ve yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren ve projelerini de ileten Başkan Özlü, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu.

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