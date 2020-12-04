Başkan Özlü “Mobil ölçüm aracı 14 Aralık’ta Düzce’de”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin son günlerde yaşadığı hava kirliliğinin önlenmesi adına ilk somut adımı atarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen heyet ile görüşme yaptı. Özlü, tüm paydaşlarla birlikte hava kirliliğinin önlenmesinde çözüm ortağı olduklarını yineledi.

Düzce’nin sorunlarını tek tek ele alan ve çözüm noktasında gereken tüm adımları atan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin kış aylarında yaşadığı hava kirliliğine neden olan etkenleri masaya yatırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile bir araya geldi. Hava kirliliğinin önlenmesi adına yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Başkanı Barış Ecevit Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürü Hasan Ayaz ve Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Zeliha Gemici ve İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Ömer Cihangir, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Temizlik İşleri Müdürlüğü Emrah Gülmez ve çevre mühendisleri katıldı.

Sorumluluk almaya hazırız

Düzce’deki hava kirliliğinin nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ve yapılan analizlere göre gereken adımların acil bir şekilde atılması gerektiğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Kısa-orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri masaya yatırmak istedik. Hava kirliliğine neden olan kaynakları bulmak ve üzerine gitmek için belediye olarak tüm imkânları seferber edeceğiz. Bakanlık olarak sizlerin de bize ihtiyacı olduğu her alanda yardımcı olmaya hazırız. Sorumluluk almayı ve çözüm ortağı olmayı istiyoruz” dedi.