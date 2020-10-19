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Başkan Özlü muhtarlarla buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki muhtarlar ile bir araya geldi.Başiskele Sahili’nde yer alan bir restoranda ilçenin 37 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, birlikte ilçede güzel işler yaptığı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki muhtarlar ile bir araya geldi.
Başiskele Sahili’nde yer alan bir restoranda ilçenin 37 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, birlikte ilçede güzel işler yaptığı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti. Düzenlenen kahvaltı programına muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları, ilgili müdürler ve İSU Başiskele Şube Müdürü Burhan Zeydal da katıldı. Başiskele’nin her bir mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaların ve vatandaşlardan gelen taleplerin de konuşulduğu toplantıda konuşan Başkan Yasin Özlü, “Yerel yönetimlerin temel taşı olan, devletimiz ile halkımız arasında sağlam bir köprü kuran ve Başiskelemiz’i birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yönettiğimiz siz fedakâr mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden kutluyorum. İlçemizde yaptığımız güzel işlerimizin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında ve halkımızın taleplerinin alınmasında muhtarlarımızın önemi çok büyük. Başiskele Belediyesi olarak bizler de birlikte yönetim anlayışımızla her zaman muhtarlarımız ile iletişim halinde oluyorum” dedi.
Başiskele’de her mahallenin ihtiyacına göre en güzel hizmeti adaletli bir şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Özlü, “Belirli dönemlerde bir araya geldiğimiz muhtarlarımız ile çeşitli görüşmeler yaparak, sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Dayanışma içinde daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.
Muhtarların da talep ve önerilerinin dinlendiği program sonunda Belediye Başkanı Yasin Özlü, günün anısına muhtarlara hediye takdim etti.

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