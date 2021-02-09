Başkan Özlü: "Ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı"

Başiskele Belediyesi olarak piyasa borçları konusunda çok iyi bir noktada olduklarını belirten Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Vadesi gelip de ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı. Elhamdülillah borç yönetimi ve mali disiplin konusunda bizim alnımız ak" dedi.

Başiskele Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Covid-19 sebebiyle oluşan ekonomik olumsuzluklardan dolayı belediyeye ait şirketin mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlarda ticari faaliyetlerini yürüten işletme sahiplerinin kira bedellerinde indirim veya ertelenmesini, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar sebebiyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesini içeren gündemin 14. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 15. ve 16. maddesi ise Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği hali ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddelerinin mecliste görüşülüp karara bağlanmasının ardından konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.