Başkan Özlü “Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Rus işgalinde olan toprakları kurtarmak üzere başlatılan Sarıkamış Harekatı ve bu harekatta tek kurşun atılmadan şehadete eren 90 bin asker için bir anma mesajı yayımladı. Başkan Özlü mesajında şu görüşlere yer verdi: “Aziz Türk Milleti her karış vatan toprağını, uğrunda verdiği şehitlerle yurt edinmiş, asil bir millettir. Dört bir yanı düşman işgalinde olan, küllerinden doğmak üzere şaha kalkmaya hazırlanan bu milletin 90 bin evladı, Kars’ta şehadete ermiş, tek kurşun atılmadan yaşanan bu felaket tarihimize, unutulmaz acılardan biri olarak yazılmıştır. Üzerinden 105 yıl geçse de acısı dün gibi içimizde kalan bu harekatta şehit olan 90 bin Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet diliyor, onları saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin tekrar başı sağ olsun, Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

