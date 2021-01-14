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Başkan Özlü sosyal medya da hemşehrileriyle buluşacak

14.01.2021 18:20 | Son Güncelleme:
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medya üzerinden Başiskeleliler ile buluşacak.Korona virüs salgınına rağmen hemşehrileriyle tedbirlere uygun olarak yüz yüze görüşmeye devam eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, daha büyük kitleye hitap edebilmek için sosyal medyada halk buluşması gerçekleştirerek ilçede yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medya üzerinden Başiskeleliler ile buluşacak.
Korona virüs salgınına rağmen hemşehrileriyle tedbirlere uygun olarak yüz yüze görüşmeye devam eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, daha büyük kitleye hitap edebilmek için sosyal medyada halk buluşması gerçekleştirerek ilçede yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatacak. Pandemi nedeniyle sık sık internet üzerinden canlı yayınlarla Başiskeleliler ile bir araya gelen Başkan Özlü, hemşehrilerinin sorularını cevaplandıracak. Başkan Özlü ayrıca canlı yayında 2020 yılında Başiskele’de yapılan hizmetleri ve 2021 yılında yapılacak projeleri anlatacak.
Sıcak ve samimi bir ortamda geçmesi düşünülen Sosyal Medya Halk Buluşması 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Canlı olarak yayınlanacak Sosyal Medya Halk Buluşması’nı vatandaşlar, Başkan Mehmet Yasin Özlü’nün sosyal medya hesaplarından ve belediyenin internet TV adresi üzerinden izlenilebilecek.

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