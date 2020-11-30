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Başkan Özlü vatandaşlar ile sosyal medyada buluşuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, korona virüs tedbirler sonrası vatandaşlarla sosyal medyadan canlı yayınla buluşacak.Başiskele’de halkla iç içe olmayı seven ve her fırsatta vatandaşlarla hasbihal eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kısıtlamalar sonrası halkla sosyal medyada hasret giderecek.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, korona virüs tedbirler sonrası vatandaşlarla sosyal medyadan canlı yayınla buluşacak.
Başiskele’de halkla iç içe olmayı seven ve her fırsatta vatandaşlarla hasbihal eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kısıtlamalar sonrası halkla sosyal medyada hasret giderecek. Başkan Özlü’nün sosyal medya hesapları üzerinden 3 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da canlı yayınlanacak halk buluşmasında vatandaşların sorduğu soruları yanıtlayacak. Yoğun katılımın olması beklenen Sosyal Medya Buluşması’nda Başiskeleliler, whatsApp hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden de merak ettikleri soruları gönderebilecek.

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