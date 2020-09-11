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Başkan Özlü ve Kaymakam Gültekin’den korona virüse karşı yoğun mesai

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ilçe genelinde korona virüs salgınının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor.Başiskele’de korona virüs tedbirleri kapsamında Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ile birlikte geçen hafta ilçe genelinde denetimler yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, İçişleri Bakanlığı’nın dün başlattığı 81 ilde Covid-19 denetimi kapsamında yine sahadaydı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ilçe genelinde korona virüs salgınının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor.
Başiskele’de korona virüs tedbirleri kapsamında Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ile birlikte geçen hafta ilçe genelinde denetimler yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, İçişleri Bakanlığı’nın dün başlattığı 81 ilde Covid-19 denetimi kapsamında yine sahadaydı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden oluşan ekip eşliğinde Kaymakam İsmail Gültekin ve Başkan Özlü tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimde vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda gerekli uyarı ve denetimler yapıldı.
Bu kapsamda pazar yerleri, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve ortak yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Gültekin ve Başkan Özlü, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundular.
Başkan Özlü denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada esnaf ve vatandaşların büyük oranda kurallara uyduklarını ifade ederek, “Bugün ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Korona virüs ile ilgili alınması gereken tedbirleri esnafımıza hatırlattık. Başiskeleli hemşehrilerimiz büyük oranda kurallara uyuluyor. Uymayan vatandaşlarımıza da gerekli uyarılarda bulunduk. Bu mücadeleye hep birlikte, topyekün devam etmeliyiz. Kurallara hep birlikte uyarsak Korona virüsü yeneriz. Halkımızın bundan sonra daha çok duyarlı olmasını kendi sağlığını, ailesinin sağlığını, küçüklerinin ve büyüklerinin sağlığını mutlaka düşünerek maske takmalarını, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. Korona virüs aldığımız tedbirlerden büyük değil” dedi.

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