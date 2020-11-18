Başkan Özlü’den Asar Deresi’ne özel ilgi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin gerdanı olarak nitelendirdiği Asar Deresi ve Melen Çayı ile ilgili çalışmalarını artırarak devam ediyor. Başkan Özlü, Asar Deresi’nin sadece kent merkezi değil tüm dere hattı boyunca kontrol altına almak istediklerini kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi’nin kent merkezindeki alanında güzel bir görüntü oluşturması ve şehrin havasını değiştirmek için yapılacak olan projenin ardından, derenin kent dışındaki alanlarında da düzenlemeler yapmak için kolları sıvadı. Daha önce Asar Deresi’nin kent merkezindeki bölümünün sürekli olarak temizleneceğini kaydeden Özlü, Asar Deresi’nin kent dışında Rüsubat Tutucu alanının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Taşkın riski önlenecek

Başkan Özlü, DSİ Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız ile Doğanlı mevkiinde Asar Deresi üzerinde incelemelerde bulundu. Taşkın riskinin önlenmesi ve dere yatağının deforme olmasından dolayı dereyi kontrol altında tutmanın önemli olduğunun altını çizen Başkan Özlü, “Kent Merkezinden bulunduğumuz alana kadar olan 3 kilometrelik alanda Asar Deresi’nin kontrol altına alınması gerekiyor. DSİ ile birlikte burada bir Rüsubat Tutucu oluşturarak kontrollü bir şekilde suyu vermeliyiz. Böylelikle hem taşkın hem de şehir merkezinde yapacağımız projeye de uygun bir halde suyun akışını sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

DSİ Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız’dan Doğanlı mevkiinde yapılması planlanan Rüsubat Tutucu projesinin son şeklinin verilmesini istedi.