YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Özlü’den genç çifte sürpriz hediye

Başkan Özlü’den genç çifte sürpriz hediye

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.06.2020 18:23 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilmesi sonrasında yeniden başlayan nikah işlemleri kapsamında Başiskele’de nikah kıyan genç çifte Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hediye gönderildi.Korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başiskele’de ilk nikâhlar kıyıldı.

Başkan Özlü’den genç çifte sürpriz hediye

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilmesi sonrasında yeniden başlayan nikah işlemleri kapsamında Başiskele’de nikah kıyan genç çifte Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hediye gönderildi.
Korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başiskele’de ilk nikâhlar kıyıldı. Hayatın normale dönmesiyle birlikte dünya evine girmek için ilk adımı atan Muhammet Özyılmaz ve Fatmagül Çil ile Zeynep Özlem Aydın ve Kasım Berat Tamer çiftlerinin nikâh merasimleri korona virüs tedbirleri kapsamında asgari sayıda davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Nikah töreni sırasında, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü adına genç çiftlere nikâh hediyesi verildi. Türk Bayrağı, Ailem adlı kitap ve bir adet şık tasarım tükenmez kalemin içinde yer aldığı hediyelerini alan çiçeği burnunda çiftler, Başkan Özlü’ye teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Oğuz Eczanesi
Izmit
Barış Eczanesi
Gebze
Hilal Eczanesi
Cayirova
Şifa Eczanesi
Gebze
Yıldız Eczanesi
Karamursel
Mine Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.