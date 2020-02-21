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Başkan Özlü’den MHP’ye hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE HABERLERİ  | 21.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü MHP Düzce İl Başkanlığı yeni Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla güven tazeleyen MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu’na ve yeni yönetime ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Özlü’ye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu eşlik etti.
İl Başkanı İlhami Caboğlu ile Düzce üzerine sohbet eden Özlü, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Belediyesi MHP Meclis üyeleri ve MHP Düzce İl Yönetimi ile de istişarelerde bulundu. Düzce’yle ilgili iyi temennilerin ardından Başkan Özlü MHP İl Başkanlığından ayrıldı.

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