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Başkan Özmeriç: 15 Mart’tan bu yana çalışamayan okul servisleri unutulmamalı

AYDIN HABERLERİ  | 10.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, pandemi dönemi sürecinin normale dönemsi ile uygulanan bazı kısıtlamalarının normale dönmesinin sevindirici olduğunu, ancak bu süreçte öğrenci servisi hizmeti veren esnaf grubunun adeta unutulduğunu söyledi.

Başkan Özmeriç: 15 Mart’tan bu yana çalışamayan okul servisleri unutulmamalı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, pandemi dönemi sürecinin normale dönemsi ile uygulanan bazı kısıtlamalarının normale dönmesinin sevindirici olduğunu, ancak bu süreçte öğrenci servisi hizmeti veren esnaf grubunun adeta unutulduğunu söyledi. Bu sektöre yönelik bazı iyileştirmeler yapılmaması halinde birçok esnafın faaliyetini sürdüremeyecek duruma düşmesinden dolayı önümüzdeki dönemde öğrencileri taşıyacak servis bulunamayacağını belirten Başkan Özmeriç, yetkililerden öğrenci servislerine yönelik bazı iyileştirmeler beklediklerini söyledi.
Şehir içindeki toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın sonlandırılmasının ardından yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının normal sürece dönmeye başladığını kaydeden Özmeriç, “Bu süreçte öğrenci servisleri adeta unutuldu” dedi.
15 Mart’tan bu yana kontağı kapalı olan öğrenci servislerinin ciddi sıkıntı yaşadığını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç “Yılın sadece 9 ayı çalışabilen öğrenci servisleri yaklaşık 3 aydır faaliyetlerini sürdüremiyor. Bunun yanında mali yönden tüm sorumluluklarını yerine getiriyor. Devletimizin kararlı bir şekilde uyguladığı tedbirleri esnaflar olarak uyguladık. Bize göre süreci oldukça başarılı yürüten tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ancak üzüntümüz bu süreçte taşıma sektörüne yönelik hizmet veren öğrenci servisçilerinin adeta unutulması oldu. Ara tatili de ele alırsak öğrenci servislerimiz yaklaşık 4 aydır hiç çalışamadı. Ve bu süreçte hiçbir gelirleri yok. Buna karşın mazot hariç giderleri aynen devam ediyor” diyerek gerek yerel yönetimlerin gerekse genel idarenin bu soruna el atmasını istedi.
“Destek verilmezse 2020-2021 dönemi öğrenci taşıyacak esnaf kalmaz”
Şu anda ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da öğrenci servis hizmetleri veren esnafın sorumlu oldukları ekonomik külfete dayanacak güçleri kalmadığını ifade eden Özmeriç, “Öğrenci servisleri yaklaşık 4 aydır çalışmamasına rağmen, bandrol, sigorta, belediyelere ödedikleri harçlardan sorumlulukları devam ediyor. Yeni dönem için daha önceden şart koşulan; 3 nokta emniyet kemeri zorunluluğu, oturmaya duyarlı koltuk sensörü, kamera sistemi zorunluluğu var. Bunun yanında da kendi Bağkur primleri ile çalıştırmak zorunda oldukları en az lise mezunu 22 yaşından büyük yardımcı personelin sigorta primleri var. Şoförler Odası olarak biz destek olmak amacıyla yönetim kurulu kararı ile 2020 dönemi oda aidatlarını almayacağız. Ancak yerel ve genel idare bazı destekleme ve kolaylıklar sağlamazsa bu sektörde hizmet veren esnafın önümüzdeki dönem faaliyetlerini sürdürmesi imkansız” diyerek bu süreçte kayıtlı esnaf sahip çıkılmaz ise en çok istenilmeyen durum olan kayıt dışı çalışanların ortaya çıkmasından endişe ettiklerini söyledi.
Başkan Özmeriç, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis şoförleri bu zor günlerinde mutlaka sahip çıkılmalıdır” diyerek hem belediyelerden hem de devletten yardım beklediklerini dile getirdi.

Başkan Özmeriç: 15 Mart’tan bu yana çalışamayan okul servisleri unutulmamalı

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