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Başkan Özmeriç: 2020’nin afet yılı ilan edilmesini istedi

AYDIN HABERLERİ  | 18.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, dünyayı saran ve Türkiye’de görülen Korona virüsüne karşoı alınan tedbirlerin ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirterek bu yılın afet yılı ilan edilmesini istedi.Her şeyin başının sağlık olduğunu ve tüm dünyanın takdirle karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti’nde alınan tedbirler ile sıkıntının bir an önce çözüleceğine inançlarının tam olduğunu belirten Başkan Semih Özmeriç, “Alınan tedbirler kapsamında tüm ticari hareketlilik de durdu.

Başkan Özmeriç: 2020’nin afet yılı ilan edilmesini istedi

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, dünyayı saran ve Türkiye’de görülen Korona virüsüne karşoı alınan tedbirlerin ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirterek bu yılın afet yılı ilan edilmesini istedi.
Her şeyin başının sağlık olduğunu ve tüm dünyanın takdirle karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti’nde alınan tedbirler ile sıkıntının bir an önce çözüleceğine inançlarının tam olduğunu belirten Başkan Semih Özmeriç, “Alınan tedbirler kapsamında tüm ticari hareketlilik de durdu. Eğitime ara verilmesi, ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehaneler, cafeler, internet-nargile kafeler, çay bahçeleri gibi iş yerlerinin de çalışmalarının durması ile hareket tamamen durdu. Sağlık için elbette olması olması gereken budur. Ancak süreç nedeniyle, taşıma sekörü müşteri olsun olmasın seyri seferine devam ediyor. Esnaf sanatkarların işleri düştü, gelirleri dip seviyeye geldi. Buna karşın kira, vergi, kredi, elektrik, SGK ödemeleri aynen devam ediyor. Esnaf sanatkarlar vicdani bir şekilde işyerleri kapalı da olsa yanlarında çalışan insanların ödemelerini de aksatmamak durumundalar. Dolayısıyla, bu süreçte devlete olan ödemelere, kredi borçlarına esneklik getirilmeli, genelge ile faaliyetleri durdurulan üyelerimize faizsiz kredi ve finans desteği verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Alınan tedbirleri son derece yerinde bulduklarını iş dünyasının ve esnaf sanatkarın bu süreci ekonomik olarak da en az hasarla atlatması için bazı önlemlerin düşünülmesini isteyen Başkan Özmeriç, “Büyük firmalar işlerini bir şekilde yürütebilir ama sermayesi sınırlı olan esnaf sanatkarlarımız büyük işletmelerin dayanma gücüne sahip değil. Küçük işletmelere ve şoförlere yönelik bir destek paketi acilen açıklanmalıdır” diye konuştu.

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