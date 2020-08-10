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Başkan Öztekin, hizmet sitesi sakinleri ile bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilecek ‘Hizmet Sitesi’ sakinleri ile bir araya geldi.Merkez Mahallesinde yapımı tamamlanan Yeni Kültür Merkezinde Hizmet Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Öztekin, kentsel dönüşüme girecek olan bölge ile ilgili site sakinlerine bilgi verdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilecek ‘Hizmet Sitesi’ sakinleri ile bir araya geldi.
Merkez Mahallesinde yapımı tamamlanan Yeni Kültür Merkezinde Hizmet Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Öztekin, kentsel dönüşüme girecek olan bölge ile ilgili site sakinlerine bilgi verdi. Dönüşüm Projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Başkan Öztekin, bölgeye 2+1 ve 3+1 olmak üzere otoparklı modern ve depreme dayanıklı binalar yapılacağını aktardı. Yeni yapılacak dönüşümle bölgenin çehresinin de değişerek daha da değerleneceğini belirten Başkan Öztekin site sakinlerine, kimsenin mağdur edilmeyeceğini ve projenin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
Yapılması planlanan proje ile ilgili site sakinlerine ayrıntılı bilgiler aktaran Başkan Öztekin daha sonra vatandaşlardan gelen soruları da dinleyerek cevaplandırdı. Yaklaşık iki saat süren toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Yunus Emre Küçük, belediye başkan yardımcıları ve ilgili belediye birim müdürleri de katıldı.

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