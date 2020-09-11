Başkan Öztekin, Milletvekili Büyükgümüş ile gençlik projelerini paylaştı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile görüşen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, ilçede gençlere yönelik yapılan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kağıthane’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Büyükgümüş, ’’Kağıthane tarihi bu kadar eski olmasına karşın aynı zamanda İstanbul’da en genç nüfusa sahip ilçeler arasında yer alıyor. Gençlerle aynı dili konuşabilen, onları anlayabilen genç bir belediye başkanına sahip olduğu için de Kağıthane’yi avantajlı görüyorum’’ diye konuştu.

Gençlik politikalarının ele alındığı buluşmada Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin son bir yılda yapılan icraatları Milletvekili Büyükgümüş ile paylaştı. Seçimler öncesinde vatandaşa 53 proje sözü veren Başkan Öztekin, bunların birçoğunun gençleri geleceğe hazırlayacak projeler olduğunu söyledi. Başkan Öztekin, ’’Son bir yılda sözünü verdiğimiz millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi, uzay evi, istihdam hizmet noktası, youtuberlar için stüdyonuz bizden projesi, sporcuhane, bağımlılıkla mücadele merkezi, engelli bakım hizmet merkezi, online deneme sınavları gibi çalışmaları hayata geçirdik. Hepsi gençlerimizin daha donanımlı, sağlıklı ve sosyal bireyler olmaları için tasarlanmış projeler’’ diye konuştu.

Tarihi Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi’nde gerçekleşen buluşma programının ardından Başkan Öztekin Milletvekili Büyükgümüş’e günün hatırası olarak, Kağıthane’nin tarih ve kültürünü anlatan çikolata kütüphanesi hediye etti.

