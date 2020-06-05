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Başkan Öztürk: “Doğayı kirletirsen kirlenirsin”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.06.2020 18:51 | Son Güncelleme

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Dünya Çevre Günü ve Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 7 Haziran Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle yatığı açıklamada, canlıların hayatlarına devam etmesi içinde, temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici güvenli gıdaların varlığının vazgeçilmez olduğunu kaydetti.Öztürk açıklamasında, “Biyo çeşitliliğin korunması hayatın devamlığı için vazgeçilmez bir unsurdur.

Başkan Öztürk: “Doğayı kirletirsen kirlenirsin”

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Dünya Çevre Günü ve Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 7 Haziran Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle yatığı açıklamada, canlıların hayatlarına devam etmesi içinde, temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici güvenli gıdaların varlığının vazgeçilmez olduğunu kaydetti.
Öztürk açıklamasında, “Biyo çeşitliliğin korunması hayatın devamlığı için vazgeçilmez bir unsurdur. Biyo çeşitlilik kara, hava ve sudaki tüm yaşamı içerisine almaktadır. Biyo çeşitliliğin devamı, her canlının ekolojik dengede birbirinin varlığına saygı duyarak, yaşam zincirinin sorunsuz sürdürülebilmesi için önemlidir. Tüm canlıların hayatlarına devam etmesi içinde, temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici güvenli gıdaların varlığı vazgeçilmezdir.
Çevrenin biyolojik ve kimyasallar ile kirletilmesi ve tahribatı Güvenli gıdaya ulaşmak gitgide zorlaşmakta ve buda hayatı olumsuz etkilemekte, insan ve hayvanlarda aşırı kilo, kanser, genetik hastalıklar, sıtma, veba, kolera, zoonoz hastalıklar gibi hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. Yine havanın kirlenmesi ile ortaya çıkan nitrojen oksidin gazının, gebelerde fötüs üzerindeki olumsuz etkisi binlerce örnekten sadece bir tanesi olarak gösterilebilir. Canlılar arasında bulunan bu zincirin bir öğesini değiştirmek veya kaldırmak tüm yaşam sistemini etkiler ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz değişiklikler biyo çeşitliğin bir parçası olan insan ve hayvanların hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz davranışların nerede ise tamamı insan eli ile ormanların tahribi, vahşi yaşam habitatlarına tecavüz, yaban hayvan ticareti, yoğun tarım, pestisitlerin kullanımı ve iklim değişikliğinin hızlandırılması olarak sıralanabilir. Yaban hayatı türleri geçen milyon yıllara göre günümüzde yüzlerce kat daha hızlı bir biçimde yok olmaktadır” dedi.
Öztürk, “Biyo çeşitlilik ve pandemiler arasında güçlü bir bağlantı vardır. COVID-19 sorunu da bunun bir parçası olarak düşünülmelidir. İnsanlar ve hayvanlar birbirleri ile etkileşim halindedir. Sorumsuz bir şekilde doğal dengeye müdahale, çevrenini kirletilmesi bu tür enfeksiyonların çıkışlarının önemli sebepleri olarak sayılmaktadır.
Veteriner hekimler tüm yaşam ortamlarındaki yaban hayvanlarına yönelik koruma ve üretimlerinde sürdürülebilirliğe dair çalışmaların içinde olan meslek grubunun üyeleri olup, verdikleri sağlık hizmetleriyle biyo çeşitlilik ve tabiatın korunmasına önemli katkı sağlar. Çevrenin korunması, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez bir öğedir. İnsan, hayvan ve çevre ilişkilerinde, halk sağlığına hizmet eden Tek Sağlık Konsepti adı altında disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi bunun için gereklidir. Çevrenin korunması ile insan ve hayvan sağlığı korunması bir bütün olarak görülmelidir. Dünya Çevre Günü’nde ve Dünya Güvenli Gıda Günü’nde, ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını ve bu konuda insanların daha duyarlı davranmasını istiyor, sağlıklı bir Dünya herkesin sorumluluğu diyor, Dünya Çevre ve Dünya Güvenli Gıda Gününü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
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