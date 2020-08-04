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Başkan Öztürk personeliyle bayramlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.Belediye hizmet binası bahçesinde gerçekleşen bayramlaşmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, personeller ve işçiler katıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.
Belediye hizmet binası bahçesinde gerçekleşen bayramlaşmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, personeller ve işçiler katıldı. Bayramlaşma da birlik ve beraberlik mesajı vererek, Yahyalı Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Esat Öztürk, ilçede 6,5 yıldır takdir toplayan hizmetler yaptıklarını, bunda da en büyük payın belediye çalışanlarına ait olduğunu söyledi.
Bayramlaşma programında mesai arkadaşlarına hitap eden Başkan Öztürk; “ Sizlerin, ailelerinizin ve akrabalarınızın bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice nice bayramlara ulaştırsın. Ben sizlerle gurur duyuyorum. 6,5 yıldır sizlerle mesai arkadaşlığı yapıyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Turizm ilçesi dediğimiz Yahyalı’ yı, sizlerin sayesinde belirli bir aşamaya getirdik. Bunda da sizlerin katkısını inkar edemeyiz. Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, bir komutan orduyu, bir ordu koca ülkeyi kurtarır felsefesiyle görev yaptığınızı biliyorum. İnsanlar, ilçenin çehresi değişti diyorlarsa, bu Esat Öztürk’ün kendi gayretiyle değil, sizlerin gayretiyle olmuştur. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve belediye içinde görev yapan personellerimiz gayretle çalıştılar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hülasa biz, iyi bir ekibiz. Bu belediyede çalışmak, sizlerle mesai arkadaşı olmak benim için şans. Ben şanslı bir belediye başkanıyım. Bu ilçede şanslı bir ilçe. Evlatlarınıza, torunlarınıza iyi bir ilçe, iyi bir gelecek bırakmak sizlerin elinde. Bu ilçe bize %68’lik bir oy oranıyla hizmete devam edin dediyse, bu benim değil, sizlerin gayretiyle oldu. Ben tüm Yahyalılı hemşehrimin bayramını tebrik ediyorum. Onlar, hizmetlerin en güzeline layık. Allah, bu ilçeye birçok güzellik vermiş. Bunun kadrini kıymetini bilmeliyiz” diye konuştu.

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