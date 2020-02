Başkan Öztürk: “Sel bölgesindeki yaralar kısa sürede sarılacak”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel felaketinin yaşandığı Büyükçakır, Kapuzbaşı ve Ulupınar mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Aladağlar’ dan gelen sel sularının açtığı hasarı Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ile birlikte inceleyen Başkan Esat Öztürk, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki meydana gelen hasarın en kısa zamanda el birliği ile sarılacağını belirten Başkan Esat Öztürk; “Büyükçakır, Kapuzbaşı ve Ulupınar Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada, 1 yıl önce Mart Ayında yine sel felaketi yaşamıştık. Burası coğrafi olarak, sağanak yağış sonrası sel gelmeye müsait bir bölge. Bu konuda tedbirli olmamız gerekiyor. Burası aynı zamanda önemli turizm değerimiz Kapuzbaşı Şelalelerinin de olduğu bir coğrafya. Tedbir alma konusunda çok daha hassas olmalıyız. Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız afet sonrası yaraları sarmak burada çalışıyorlar. Afette can kaybının olmaması sevindirici. Bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyemize, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza, Kaymakamlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, AFAD ve Jandarmamıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah yaraları da en kısa sürede saracağız.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise “ Yahyalımıza ve mahallerimize büyük geçmiş olsun. Dün geceden beri şiddetli yağmur yağdı. Derelerimiz taştı ve birkaç yapımızda hasar meydana geldi. Her zaman söylüyoruz, dere yatakları yapıya uygun yerler değil. Buna müsaade edilmemesi ve yapılan yapılarında biran önce yıkılması gerekiyor. Burada en büyük hasarı Harun kardeşimiz gördü. Kendisine geçmiş olsun. Kendileri de içerisindeyken ev yıkıma uğradı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak belediyemizle iş birliği yaparak, kendisine güzel bir ev yapacağız. Kaybolan eşyalarının da yenisini kendilerine alacağız. Burası dere yatağı olduğu için, D.S.İ’ nin buralarda ciddi önlemler alması gerekiyor. Herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden bunların yapılması lazım. Ben inanıyorum ki bu olaylardan sonra hem D.S.İ hem de devletimizin diğer kurumları burada gerekli önlemleri alacaktır” İfadelerini kullandı.