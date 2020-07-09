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Başkan Öztürk: “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli”

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri ve bisiklet sürebilmeleri için bir parkur oluşturdu.İlçe merkezinden geçen Koca Çay’ın sağ ve sol yanlarında bulunan yolların yürüyüş ve bisiklet parkuru haline getirerek vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanan Yahyalı Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı.Yahyalı’da yaşayan insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için belediye olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Hemşehrilerimizin sağlıklı olmaları, bizim için gerçekten çok önemli.

Başkan Öztürk: “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri ve bisiklet sürebilmeleri için bir parkur oluşturdu.
İlçe merkezinden geçen Koca Çay’ın sağ ve sol yanlarında bulunan yolların yürüyüş ve bisiklet parkuru haline getirerek vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanan Yahyalı Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı.
Yahyalı’da yaşayan insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için belediye olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Hemşehrilerimizin sağlıklı olmaları, bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle pandemi döneminde evden çıkamayarak hareketsiz kaldık. İster istemez kilo aldık. Son zamanlarda vatandaşlarımız aldıkları kiloları vermek için yürüyüş yapmaya, bisiklet sürmeye başladılar. Maalesef ilçe merkezimizde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yürüyüş yapabilecekleri veya bisiklet sürebilecekleri bir parkur bulunmuyordu. Bu eksikliği giderebilmek adına çalışmalara başladık. İlçemiz merkezinden akan derenin sağ ve sol yanlarında bulunan yollarımızı yürüyüş ve bisiklet parkuru olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Cuma gününe kadar 6400 m. uzunluğa sahip olan parkurumuz hazır olacak. İnşallah Cumartesi günü sabah da yapacağımız “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” ile parkurumuzu kullanmaya başlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu yürüyüşe bekliyoruz. Pandemi nedeniyle yürüyüşümüzü sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde yapılacağız. Yaz günlerinde bu parkuru kullanan vatandaşlarımız yeşilliğin içinde, akarsu serinliğinde sporlarını yapmış olacaklar. Ben ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Öztürk: “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli”

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Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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