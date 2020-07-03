YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Öztürk vekalet kurban bağışı yaptı

Başkan Öztürk vekalet kurban bağışı yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurbanlık bağışında bulundu.Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi tarafından vekalet kurban bağış standının açılışına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’le birlikte katılan Başkan Esat Öztürk, kampanyayı başlatan Diyanet Vakfı’na teşekkür ederek, ilçe halkından kampanyaya bağışta bulunmalarını istedi.Yahyalı’ nın hayırseverliğiyle ün yapmış bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Öztürk; “ Diyanet Vakfı güvendiğimiz bir kurumumuz.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurbanlık bağışında bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi tarafından vekalet kurban bağış standının açılışına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’le birlikte katılan Başkan Esat Öztürk, kampanyayı başlatan Diyanet Vakfı’na teşekkür ederek, ilçe halkından kampanyaya bağışta bulunmalarını istedi.
Yahyalı’ nın hayırseverliğiyle ün yapmış bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Öztürk; “ Diyanet Vakfı güvendiğimiz bir kurumumuz. Her yıl düzenlenen bu kampanyaya bağışta bulunarak, katkı vermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle ilçemizin güzel insanlarını kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Hayırseverliği ile ön plana çıkmış bir ilçeyiz. Geçen sene 140 kurban bağışı yapılmış ama bu sayı yeterli değil. Bu sene kampanyaya çok daha fazla bağış bekliyoruz. Neden bu sene 250 - 300 kurban bağışı olmasın. İnşallah bu konuda gayret edeceğiz. Diyanetimiz güzel bir sloganla bu kampanyayı yapıyor. Her şeyi özetleyen, güzel bir slogan olmuş. Bizim kurbanlarımızı gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında fakire, garibe ulaştıran başta Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’a ve kampanyada görev yapan tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bende kurban bağışımı Diyanet Vakfı’na yapıyorum.” diye konuşuyorum.
Kampanyaya kurban bağışıyla destekte bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında; “ Geçen yıl ekonomik sıkıntılardan dolayı bağış sayımız az olmuştu ama bu sene hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız. Kurban, Müslümanlar arasındaki bir yardımlaşmadır. İster yurtiçine isterseniz yurtdışı bağışta bulunabilirsin. Yurtdışında yaşayan ihtiyaç sahiplerine de bağışlarınız ulaştırılıyor. Yapılan anketlerdeki sonuçlar da gösterdi ki Türkiye’deki en güvenilir teşkilatı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Her insan gönül rahatlığıyla kurban bağışında buraya yapabilir. Ben kampanyada görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Yahyalı Müftüsü Dursun Sarı’da kurban bağışında bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’e ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.